У МВС нарахували близько двох тисяч протестувальників на Майдані
12:55, 24 листопада 2013Політика
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За оцінками столичних правоохоронців, у Києві на Евромайдане до 11:00 неділі зібралися близько двох тисяч учасників різних масових акцій.
Станом на 11:00 в центрі Києва зібралося близько 2 тисяч осіб
"Станом на 11 годину в центрі Києва зібралося близько 2 тисяч осіб, це учасники різних акцій . Всього в заявках вказано загальна цифра по Києву учасників масових заходів в кількості 100 тисяч чоловік", - розповіли агентству в столичному главку міліції.
Як повідомлялося, в мерію Києва станом на п'ятницю, 24 листопада, надійшло 17 заявок на проведення масових акцій в неділю в центральній частині міста.
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