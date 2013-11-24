У МВС нарахували близько двох тисяч протестувальників на Майдані

"Станом на 11 годину в центрі Києва зібралося близько 2 тисяч осіб, це учасники різних акцій . Всього в заявках вказано загальна цифра по Києву учасників масових заходів в кількості 100 тисяч чоловік", - розповіли агентству в столичному главку міліції.

Як повідомлялося, в мерію Києва станом на п'ятницю, 24 листопада, надійшло 17 заявок на проведення масових акцій в неділю в центральній частині міста.

Кореспондент