Марш мільйону українців - всі подробиці (онлайн-трансляція)

20:14 На Майдані Незалежності у столиці триває концерт українських гуртів. Там продовжують перебувати люди, реально їхню загальну кількість оцінити складно, оскільки вони постійно пересуваються центральними вулицями міста.

19:33 У Києві учасники акції затримали працівника СБУ, який, за їхньою інформацією, вчиняв провокативні дії стосовно працівників міліції на вулиці Липській.

18:04 На бульварі Шевченка у Києві декілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам`ятник Володимиру Леніну. Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко підтвердив, що саме його політична сила причетна до повалення у Києві пам’ятника Володимиру Леніну

17:33 Активісти Євромайдану у встановлено сьогодні наметовому містечку на вулиці Грушевського за барикадою біля Будинку уряду облаштовують побут, зокрема, з Майдану Незалежності вони притягнули бочки, дрова, щоб розпалити багаття для обігріву.

16:54 Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що опозиція володіє інформацією про те, що в Адміністрації Президента обговорюється питання запровадження надзвичайного стану.

16:22 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом закликів до насильницького повалення державної влади.

16:03 У Києві на розі вулиць Лютеранської та Банкової поблизу Адміністрації Президента мітингувальники зводять барикади та встановлюють намети.

15:24 Учасники Євромайдану почали зводити біля будівлі Кабінету міністрів барикади. На вулиці Грушевського, не доїжджаючи кількох десятків метрів до урядової будівлі, активісти почали загороджувати вулиці бетонними клумбами та чавунними декоративними плитами, якими огороджено стовбури дерев.

15:08 Шеренга міліції вишикувалась у бойовий порядок і рушила по вулиці Грушевського до перетину з провулком Кріпосний. Як передає кореспондент УНІАН, причина таких дій правоохоронців не зрозуміла, фактично й учасники Євромайдану, і прихильники Партії регіонів проводили мирний мітинг. Після того, як колона міліції почала рухатися вул. Грушевського, прихильники президента Віктора Януковича почали швидко тікати і ховатися за їхні спини. Зараз шеренга міліції зупинилась навпроти провулку Кріпосний у повній бойовій готовності. За ними стоїть також досить чисельна група людей «характерної зовнішності» у спортивному одязі.

14:44 Народні депутати від опозиції закликають мітингувальників встановлювати намети біля будівлі уряду, щоб блокувати роботу Кабінету міністрів.

14:39 На Майдані прийнято рішення розширити периметр блокування урядових установ. Про це з трибуни заявив Олександр Турчинов. Також лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк оголосив, що від сьогодні пікет охопить повністю весь урядовий квартал.

14:36 Багатотисячна колона мітингувальників рухається до Адміністрації Президента. Частина мітингувальників залишилась біля вулиці Банковій, де вони скандують свої гасла. Частина стоїть біля Нацбанку України. Але переважна частина рухається далі по вул. Інститутській, скандуючи “Банду геть!”.

13:19 У Народному віче на Майдані Незалежності у Києві беруть участь щонайменше 100 тисяч осіб. Люди стоять не лише на Майдані Незалежності з обох боків, а й на Хрещатику в бік Бесарабської площі. Вулиця Хрещатик до Європейської площі та Європейська площа щільно заставлені автомобілями людей, які вирішили взяти участь в акції. Дещо ускладнено рух автомобілів, які прямують з Володимирського узвозу у бік Паркової алеї та навпаки.

12:29 На Майдані Незалежності розпочинається Народне віче "Марш мільйонів". Центральна площа столиці вщент заповнена людьми. Люди стоять на вулиці Хрещатик у напрямку столичної мерії та Бесарабської площі на вулиці Інститутській, на пагорбах біля Жовтневого палацу.

11:26 Пікетувальники залишили територію біля Кабінету міністрів України, де вони перебували з 2 грудня.

10:51 Сьогодні о 9 годині ранку в Маріїнському парку столиці розпочався мітинг на підтримку стратегічного курсу Президента України Віктора Януковича.

09:00 Станом на 9.00 ранку кількість людей на Майдані Незалежності вже близько трьох тисяч.