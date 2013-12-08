Німеччина робить ставку на Кличка як головного суперника Януковича - ЗМІ

Таку інформацію поширив тижневик Der Spiegel з посиланням на поінформовані джерела у федеральному уряді та Європейській народній партії, повідомляє “Німецька хвиля”.

За інформацією часопису, планується запросити Кличка для виступу на наступній зустрічі глав держав та урядів з членів ЄНП, заплановану на середину грудня в Брюсселі. Передбачається також, що Кличко матиме можливість особисто поспілкуватися з Меркель, крім того, вони публічно покажуться на людях.

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Крім того, партія Кличка ”УДАР” отримує підтримку у сфері логістики від ЄНП та Фонду імені Конрада Аденауера, наближеного до партії ХДС Ангели Меркель.

Як повідомляє AFP з посиланням на Der Spiegel, серед іншого ці організації проводять навчальні семінари й тренінги для депутатів від партії ”УДАР” та їхніх помічників.

Der Spiegel зазначає, що не так давно радник Меркель із зовнішньополітичних питань Кристоф Гойсґен, голова відомства федерального канцлера Рональд Пофалла і міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле провели з Кличком конфіденційні переговори і пообіцяли йому підтримку.