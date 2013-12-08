Німеччина робить ставку на Кличка як головного суперника Януковича - ЗМІ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та група європейських консервативних партій (Європейська народна партія) мають намір підтримати лідера партії ”УДАР” Віталія Кличка як провідного лідера української опозиції та головного суперника чинного президента України Віктора Януковича на майбутніх президентських виборах.
Таку інформацію поширив тижневик Der Spiegel з посиланням на поінформовані джерела у федеральному уряді та Європейській народній партії, повідомляє “Німецька хвиля”.
За інформацією часопису, планується запросити Кличка для виступу на наступній зустрічі глав держав та урядів з членів ЄНП, заплановану на середину грудня в Брюсселі. Передбачається також, що Кличко матиме можливість особисто поспілкуватися з Меркель, крім того, вони публічно покажуться на людях.
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Крім того, партія Кличка ”УДАР” отримує підтримку у сфері логістики від ЄНП та Фонду імені Конрада Аденауера, наближеного до партії ХДС Ангели Меркель.
Як повідомляє AFP з посиланням на Der Spiegel, серед іншого ці організації проводять навчальні семінари й тренінги для депутатів від партії ”УДАР” та їхніх помічників.
Der Spiegel зазначає, що не так давно радник Меркель із зовнішньополітичних питань Кристоф Гойсґен, голова відомства федерального канцлера Рональд Пофалла і міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле провели з Кличком конфіденційні переговори і пообіцяли йому підтримку.