Кличко назвав умови діалогу з владою
Жодного діалогу з владою не буде до виконання 3-х основних вимог опозиції.
Про це заявив лідер фракції УДАР Віталій Кличко.
"Перша вимога – звільнення незаконно затриманих 14 активістів Майдану", - цитує політика прес-служба його партії.
"Друга – покарання людей, винних у побитті мирних демонстрантів і журналістів", - зазначив Кличко.
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"Третя – відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та уряду Азарова. Тільки після цього ми будемо обговорювати подальші кроки виходу з цієї політичної кризи", - пообіцяв він.
Лідер УДАРу навів за приклад Латвію, де після нещасного випадку в торговельному центрі весь уряд добровільно пішов у відставку, взявши на себе політичну відповідальність за трагедію.
"Замість цього уряд Азарова, який призвів до політичної і економічної кризи в країні, навіть не допускає можливості своєї відставки", - сказав Кличко.