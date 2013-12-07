Кличко назвав умови діалогу з владою

Про це заявив лідер фракції УДАР Віталій Кличко.

"Перша вимога – звільнення незаконно затриманих 14 активістів Майдану", - цитує політика прес-служба його партії.

"Друга – покарання людей, винних у побитті мирних демонстрантів і журналістів", - зазначив Кличко.

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"Третя – відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та уряду Азарова. Тільки після цього ми будемо обговорювати подальші кроки виходу з цієї політичної кризи", - пообіцяв він.

Лідер УДАРу навів за приклад Латвію, де після нещасного випадку в торговельному центрі весь уряд добровільно пішов у відставку, взявши на себе політичну відповідальність за трагедію.

"Замість цього уряд Азарова, який призвів до політичної і економічної кризи в країні, навіть не допускає можливості своєї відставки", - сказав Кличко.