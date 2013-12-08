На постаменті, де стояв Ленін, встановили прапор України та червоно-чорний стяг

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент звалений пам’ятник лежить з тильного боку постаменту. Активісти Євромайдану руйнують його за допомогою молотків і кувалд. Тулуб пам’ятника майже не ушкоджений, але голови немає.

Біля постаменту поперебуває близько тисячі учасників акції протесту.

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Автомобілі, що проїжджають повз, сигналять, вітаючи повалення пам`ятника. Причому сигналять не лише ті, що мають на авто національну символіку, але й люди, які цілком випадково проїжджають повз постамент.

Міліціонерів на місці події не видно.

Як розповіли очевидці, перед початком повалення біля пам’ятника стояло декілька десятків правоохоронців, але вони залишили місце, не вчиняючи жодних дій з його захисту.