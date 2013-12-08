Сьогоднішня ніч і завтрашній день будуть визначальними - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у штабі Національного спротиву.

“Ця ніч і завтрашній день є визначальними. Ми оголосили про розширення акції, і зараз весь Київ – це фактично Майдан. Тому ми запрошуємо всіх з самого ранку, починаючи з 5-ї години, збиратись на Майдані і проходити пікетувати урядові органи”, - наголосив Яценюк, зазначивши, що на сьогодні жодне урядове приміщення не захоплене, й опозиція, а також учасники акції, діють в рамках закону.

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Своєю чергою лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок закликав активістів, які приїхали до Києва з інших міст, залишатись на Майдані.

“Я хотів би звернутись до тих людей, які приїхали з інших регіонів України, що ми даємо заклик залишатись на Майдані. Ця ніч для нас є дійсно дуже важливою, у випадку якщо влада буде використовувати силовий сценарій”, - наголосив Тягнибок.

Він також зазначив, що, незважаючи на блокування урядового кварталу, мешканців, які живуть на цих вулицях, пропускають, і вони можуть вільно пересуватись.