Яценюк заявляє, що в АП обговорюється питання запровадження надзвичайного стану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в Києві

“Ми офіційно звертаємось до Президента Віктора Януковича, що спроба введення надзвичайного стану є ні що інше, як державний переворот з боку Віктора Януковича”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

”З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал”, - сказав лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк, виступаючи на Народному віче в Києві.

Він також додав: ”Щодня ми пікетуватимемо по ще одній установі. Ми розширюємо свою акцію”.

Через кілька годин координатор Штабу національного спротиву Олександр Турчинов повідомив, що весь урядовий квартал у центрі Києва повністю перебуває під контролем прихильників євроінтеграції.

За його словами, побудовані барикади та встановлені намети біля Кабміну, Будинку офіцерів, перекриті вулиці Інститутська та Шовковична, на яких встановлені також намети і блокпости.

”Наметове містечко зараз розбито і на вулиці Лютеранській, біля центрального входу до Адміністрації Президента”, - додав він.

Турчинов підкреслив, що до урядового кварталу пропускатимуть автомобілі «швидкої допомоги» і технічних служб.

”Перший крок ми зробили. Рішення про блокування урядового кварталу, яке одноголосно прийняли на Майдані, - ми виконали”, - сказав він.