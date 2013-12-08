Яценюк назвав три досягнення Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив зі сцени на Майдані Незалежності.

«Мене питали, чого ми добилися тим, що стоїмо... Перше — це визнання цивілізованим світом, оскільки світова спільнота визнала, що українці самі можуть робити свій вибір», - сказав політик.

Друге, за його словами, «стало зрозуміло, що Конституції дотримуються не просто на словах». «Якби ми тут не стояли, то багато хто в країні вже був би затриманий і засуджений», - відзначив Яценюк. Третє, продовжив лідер «Батьківщини», досягнення Євромайдану в тому, що Україна не вступила в Митний союз.

«Якби ми тут не стояли, ми вже були б у Митному союзі, повірте», - сказав Яценюк.

Він також наголосив, що вимоги Євромайдану залишаються незмінними: відставка уряду, звільнення міністра внутрішніх справ, дострокові вибори тощо.