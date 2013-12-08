Яценюк назвав три досягнення Євромайдану
Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк назвав три досягнення Євромайдану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив зі сцени на Майдані Незалежності.
«Мене питали, чого ми добилися тим, що стоїмо... Перше — це визнання цивілізованим світом, оскільки світова спільнота визнала, що українці самі можуть робити свій вибір», - сказав політик.
Друге, за його словами, «стало зрозуміло, що Конституції дотримуються не просто на словах». «Якби ми тут не стояли, то багато хто в країні вже був би затриманий і засуджений», - відзначив Яценюк. Третє, продовжив лідер «Батьківщини», досягнення Євромайдану в тому, що Україна не вступила в Митний союз.
«Якби ми тут не стояли, ми вже були б у Митному союзі, повірте», - сказав Яценюк.
Він також наголосив, що вимоги Євромайдану залишаються незмінними: відставка уряду, звільнення міністра внутрішніх справ, дострокові вибори тощо.