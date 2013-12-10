Угоду про реверс газу зі Словаччини підпишуть цього тижня - ЄС

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомила Марлен Холцнер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

”Підписання не відкладено. Ми впритул наблизились до повного підписання. Угоду вже підписала одна сторона, і зараз її текст відіслано для підписання іншій стороні”, - сказала речниця, не уточнивши, яка зі сторін -- Україна чи Словаччина – вже підписала угоду.

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”Раніше були плани, що буде угоду підписано разом представниками України та Словаччини, але ці плани існували до демонстрацій протесту у Києві, і українці вирішили не їхати до Братислави на підписання, а було погоджено, що спочатку підпише одна сторона, а потім відішле текст угоди для підписання іншій стороні. Одна сторона вже підписала, а друга підпише до кінця тижня”, - сказала Холцнер.

Вона додала, що підписанти угоди про реверсні поставки понад 10 млрд куб. м газу на рік -- український та словацький оператори газопроводів ”Укртрансгаз” і EUStream.

Як очікується, обидві сторони мають збудувати недовгий газопровід-перемичку для реверсних поставок газу, які планується розпочати з другої половини наступного року.

Проти реверсних поставок в Україну газу зі Словаччини різко виступає російський ”Газпром”.