ЗМІ: Українська делегація просто не приїхала на підписання договору про реверс газу зі Словаччини

Це ставить під сумнів можливість реверсних поставок газу через Словаччину обсягом не менше 10 мільярдів кубометрів на рік, повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає РІА Новости.

«Українські партнери просто не з'явилися» , - сказав співрозмовник видання зі Словаччини, додавши, що згодом представники України надіслали електронного листа з пропозицією щодо нової редакції тексту меморандуму, хоча раніше всі узгодження були завершені.

На тему: Україна отримала проект про постачання газу зі Словаччини - Ставицький

Джерело з ЄС підтвердило відсутність української сторони на підписанні меморандуму в Братиславі проте поставилося до цього з розумінням. На його думку, причиною стала політична криза в країні, незважаючи на яку, Україна все ще готова підписати меморандум.

Як повідомив 28 листопада український міністр енергетики Едуард Ставицький, країна розраховує почати отримувати газ зі Словаччини з другої половини 2014 року.

Україна, яка домагається від Росії зниження ціни на газ, рік тому почала закуповувати паливо в Європі. У листопаді 2012 року почалися поставки газу через Польщу за угодою з німецькою RWE. Наприкінці березня Київ отримав перші обсяги газу через Угорщину.

Переговори про реверс через Словаччину не раз затягувалися. Посол ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Словаччина не може почати реверс без погодження з «Газпромом». Той же стверджує, що реверс газу з Європи на Україну є не фізичним, а віртуальним, і схема незаконна.