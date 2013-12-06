ЗМІ: Українська делегація просто не приїхала на підписання договору про реверс газу зі Словаччини
Представники української сторони не з'явилися 4 грудня на підписання меморандуму про взаєморозуміння між словацькою Eustream і «Укртрансгазом» (оператор ГТС України)
Це ставить під сумнів можливість реверсних поставок газу через Словаччину обсягом не менше 10 мільярдів кубометрів на рік, повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає РІА Новости.
«Українські партнери просто не з'явилися» , - сказав співрозмовник видання зі Словаччини, додавши, що згодом представники України надіслали електронного листа з пропозицією щодо нової редакції тексту меморандуму, хоча раніше всі узгодження були завершені.
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Джерело з ЄС підтвердило відсутність української сторони на підписанні меморандуму в Братиславі проте поставилося до цього з розумінням. На його думку, причиною стала політична криза в країні, незважаючи на яку, Україна все ще готова підписати меморандум.
Як повідомив 28 листопада український міністр енергетики Едуард Ставицький, країна розраховує почати отримувати газ зі Словаччини з другої половини 2014 року.
Україна, яка домагається від Росії зниження ціни на газ, рік тому почала закуповувати паливо в Європі. У листопаді 2012 року почалися поставки газу через Польщу за угодою з німецькою RWE. Наприкінці березня Київ отримав перші обсяги газу через Угорщину.
Переговори про реверс через Словаччину не раз затягувалися. Посол ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Словаччина не може почати реверс без погодження з «Газпромом». Той же стверджує, що реверс газу з Європи на Україну є не фізичним, а віртуальним, і схема незаконна.