У ЄС пояснили, чому Україна не підписала угоду про реверс газу зі Словаччиною

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це в інтерв'ю повідомила прес-секретар комісара Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтера Оттінгера Марлен Холцнер.

«Це правда, що угоду не вдалося підписати. Українська делегація чисто з технічних, а не політичних мотивів не приїхала до Словаччини, тому документ не підписано. Але що стосується змісту угоди, то домовленість досягнуто на 100 відсотків. Нині питання лише в тому, як технічно підписати документ», - сказала Холцнер.

«Ймовірно, якоїсь офіційної церемонії не буде - та вона й не потрібна. Зараз ми, Єврокомісія, працюємо над тим, щоб дві сторони підписали цю угоду», додала прес-секретар.

За її словами, переговори України та Словаччини за участю Єврокомісії тривали більше року. «Єврокомісія не підписуватиме угоду, а зроблять це оператори газопроводів України та Словаччини. Вони повинні будуть збудувати невеликий газопровід-перемичку, щоб газ фізично міг йти із заходу на схід. Зараз це технічно неможливо», - додала Холцнер.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький повідомив УНІАН, що угоду про реверсні поставки понад 10 млрд кубічних метрів газу зі Словаччини буде підписано цього тижня. Поставки мають початися з другої половини 2014 року.

Україна вже отримує газ у реверсному режимі з Польщі та Угорщини. Проте проти поставок зі Словаччини виступає російський «Газпром».

Прес-секретар комісара ЄС зазначила, що, навіть отримавши газ зі Словаччини, "Україна зможе замінити частину імпорту газу з Росії, проте не буде 100-процентної заміни російського імпорту».