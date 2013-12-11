Біля Будинку профспілок з боку Михайлівської зняли оточення міліції
Біля Будинку профспілок з боку вулиці Михайлівської зняли очеплення міліції
Навколо барикад біля входу до Будинку профспілок мітингувальники роблять ковзанку перед кордоном міліції, оточення тільки що зняли.
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники заливають підходи до барикад водою на очах у міліції, щоб перетворити підходи до барикад на ковзанку. Мітингувальники прибирають сніг біля барикади.
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Також перед кордоном міліції мітингувальники поставили труну із написом: “Бандит Захареченко і зграя “Беркуту”, заспокойтеся в мирі!”.
Крім того, біля Будинку профспілок на вулиці Хрещатик стоять автобуси міліції.
Зі сцени продовжуються заклики до киян не виходити на роботу, а їхати сюди і підтримувати Майдан.