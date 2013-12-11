Штаб мітингувальників у Будинку профспілок забарикадували зсередини
09:11, 11 грудня 2013Політика
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Барикади споруджені на вході на перший та другий поверхи Будинку профспілок.
Штаб мітингувальників забарикадовано зсередини.
Як передає кореспондент УНІАН, барикади споруджені на вході на перший та другий поверхи Будинку профспілок.
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Потрапити в штаб можливо лише під стіною Будинку профспілок з боку Михайлівської площі, перелізши через барикади. З боку вулиці Хрещатик будівля оточена декількома шеренгами “беркуту”.
Бійці спецпідрозділів та люди в одязі МНС у великій кількості оточують Майдан Незалежності з боку Європейської площі.
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