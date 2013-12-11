Мітингувальники заблокували автобуси "Беркута", які слідували до КМДА, спецназ відступив

Мітингувальники заблокували автобуси “Беркута”, що стоять на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Хрещатика.

Як передає кореспондент УНІАН, автобуси прямували до будівлі КМДА.

Перший автобус покидає перехрестя. Під колеса другого автобуса, який стоїть дещо далі, лягають люди, щоб він не рухався.

Мітингувальники вимагають, щоб автобуси з «беркутівцями» розвернулися в напрямку площі Льва Толстого і поїхати геть.

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Ближче до мерії мітингувальники стали в живий кордон, щоб не пустити “беркутівців” на підмогу тим, які заблоковані мітингувальниками біля мерії.

Як повідомлялося, бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю Київської міської державної адміністрації.

Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА, вхід до якої заблоковано трьома автобусами “беркутівців”.

Поки що спецпризначенці відступили.