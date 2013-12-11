Беркут почав штурмувати КМДА (фото)

Як повідомляють деякі телеканали, в тому числі “5 канал”, “Беркут" вже застосував сльозогінний газ до тих, хто тримає там оборону.

За даними кореспондента УНІАН, мітингувальники поливають “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА, вхід до якої заблоковано трьома автобусами “беркутівців”.

Бійці "Беркута" поки що стоять, не намагаючись штурмувати мерію.

Тим часом один із координаторів мітингу на Майдані Незалежності закликав присутніх йти до будівлі Київської міської державної адміністрації у зв`язку зі можливим штурмом.

Наразі частина людей вже вирушили туди.