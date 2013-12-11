Тягнибок та Яценюк заявили, що говоритимуть з владою лише після виконання вимог опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на брифінгу.

За словами Яценюка, переговори з владою можуть бути лише тоді, коли Євромайдан “дасть мандат” опозиції на це.

Тягнибок підкреслив, що влада має виконати ряд вимог, зокрема, звільнити ув'язнених активістів, не застосувати сили проти Євромайдану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Президент України Віктор Янукович запросив опозицію до діалогу і пообіцяв не допустити застосування сили.

“Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів”, - йдеться в заяві.

Янукович запевнив, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1-ї години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, зведених мітигнувальниками.

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив, що цими діями Янукович закрив шлях до компромісів.

Він заявив, що опозиція вимагає звільнення незаконно заарештованих активістів на Банковій 1 грудня, притягнення до відповідальності винних за розгін Євромайдану 30 листопада, відставки уряду Миколи Азарова, проведення дострокових парламентських і президентських виборів.