Янукович запросив опозицію на круглий стіл

“Я неодноразово наголошував, що єдиний можливий шлях - це шлях примирення і порозуміння. Дії всіх сторін мають відбуватися виключно в рамках законів і Конституції України”, - заявляє Президент.

Він запрошує представників усіх політичних сил, святих отців, представників громадськості до загальнонаціонального діалогу. “Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів”, - йдеться в заяві.

Янукович запевнив, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань.

“Як Президент України, гарант Конституції зроблю все належне для нормального функціонування країни, захисту прав та інтересів кожного її громадянина, забезпечення миру і спокою в нашій державі”, - йдеться в заяві Януковича.