Президент закрив шлях до компромісів - заява опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», Кличко наголосив: ”Компромісів з головорізами і диктаторами бути не може. Їх треба позбавлятися. І сьогодні питання номер один - однозначно відставка Януковича і всієї його гнилої влади. Дивно буде відсьогодні чути про якісь компроміси у вигляді ”технічних урядів” чи змін Конституції. Це все буде маніпуляцією і грою на користь Януковича і збереження його влади. Адже головне зло - це сам Янукович, усе інше - ним створене”.

Кличко підкреслив, що його головна мета - повна зміна влади і покарання усіх без виключення винних у зачистках Майдану і провокаціях на Банковій.

”Я відповідально заявляю, що разом з громадянами, які висловили на майданах по всій країні свою недовіру і неповагу до влади Януковича, робитиму все, щоб цю владу змінити якнайшвидше”, - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько першої ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває досі.