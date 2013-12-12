Берлусконі впевнений, що його арешт може призвести до революції в Італії

Колишній глава уряду Італії Сільвіо Берлусконі, який перебуває під судом за низкою скандальних процесів, попередив, що його арешт може призвести до революції на Апеннінах, повідомляє РІА Новости.

«Мій телефон може перебувати під контролем, у мене вилучили паспорт. Мене можуть заарештувати, коли захочуть. Але я не боюся: якщо це зроблять, в Італії відбудеться революція», - заявив екс-прем'єр у четвер в інтерв'ю французькому радіо Europe 1.

Берлусконі підкреслив, що його арешт неминуче призвів би до серйозного посилення його політичного впливу. «Я не боюся, що мене відправлять за ґрати. Але важко уявити , що це зроблять , тому що в такому випадку я відразу б придбав (підтримку) серйозну більшість в країні на майбутніх виборах», - підкреслив відомий політик. Тим не менш, він не виключає можливості свого домашнього арешту, що, за його словами, означало б, що «в Італії більше немає свободи».

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Екс-прем'єр заявив, що має намір домагатися проведення позачергових парламентських виборів в Італії одночасно з виборами до Європарламенту, які призначені на 24 травня. «Уряд не є більш обраним народом, 24 травня - це день, коли пройдуть вибори в Європі. Ми вимагаємо, щоб була можливість провести в цей же день вибори в Італії», - вказав він. У цьому зв'язку Берлусконі зазначив, що вже почав передвиборну кампанію і сподівається залучити на свій бік ті 24 мільйони італійців, які не готові віддати свої голоси лівим силам.

В інтерв'ю французькій радіостанції Берлусконі знову висловив ідею про те, що в Італії відбувся державний переворот. За його словами, переворот відбувається кожен раз , коли країною керують люди, які не мають на те мандату з боку народу. Тому, на думку екс-прем'єра, останнім часом в Італії «був не один , а цілих чотири державні перевороти».

Берлусконі заявив, що любить Італію і не збирається її залишати. Він визнав, що переживає складний період «особистої слабкості, яка, однак, може обернутися силою».