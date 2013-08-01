Верховний суд Італії вирішив, що Берлусконі сяде на 4 роки
21:08, 01 серпня 2013Світ
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Верховний суд Італії підтвердив обвинувальний вирок Берлусконі.
Вирок Берлусконі остаточний / Фото: Wikipedia.org
Касаційний (верховний) суд Італії в четвер підтвердив обвинувальний вирок екс-прем'єру Сильвіо Берлусконі, засудженому до чотирьох років ув'язнення у гучній справі про фінансові махінації в медійній групі Mediaset, пише РІА Новости.
При цьому рішення про заборону займати державні посади Касаційний суд повернув у апеляційну інстанцію для перегляду.
Апеляційний суд у травні засудив Берлусконі до чотирьох років тюремного ув'язнення і постановив, що відомий політик не може протягом п'яти років обіймати державні посади.
Вирок Касаційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
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