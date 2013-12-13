Прокуратура знайшла активістів, які блокували виїзд спецназу із Василькова

Слідство встановило осіб, які блокували трасу у Василькові Київської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

За даними прокуратури, завершено першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні стосовно блокування 9 грудня транспортних комунікацій у Василькові. Тоді з метою не допустити проїзд колони автобусів із працівниками спецпідрозділу «Тигр» групою осіб з використанням автомобілів було влаштовано перешкоди, в результаті чого було блоковано проїжджу частину вулиці Декабристів у Василькові та на міжнародній трасі Київ-Одеса поблизу автозаправочної станції «БРСМ». В результаті таких дій було унеможливлено нормальну роботу транспорту: заблоковано рух транспорту у напрямку Києва, «утворено значне скупчення автомобілів, тисняву та затор, що в тому числі створило небезпеку для життя людей. Так, лікарі швидкої допомоги, що застрягла у заторі, ледь встигли врятувати життя хворій жінці, яку везли з гострим захворюванням, а пасажири більше десяти маршрутних автобусів застрягли на трасі», йдеться у повідомленні прокуратури.

Васильківським міськвіділом ГУ МВС України у Київській області за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій). Санкція статті передбачає штраф до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

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Слідство здійснює слідчий відділ Васильківського міськвідділу міліції, Васильківська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у даному розслідуванні.

У рамках розслідування встановлено і допитано свідків – водіїв маршрутних транспортних засобів та швидкої допомоги, які були вимушені змінювати маршрути та виїжджати на смуги зустрічного руху, щоб об’їхати перешкоди. Усі вони підтверджують факт блокування транспортної магістралі, порушення громадського порядку та провокацій, наголошують у прокуратурі.

Для забезпечення належного рівня розслідування, його повноти та неупередженості прокурором – процесуальним керівником розслідування були надані вказівки слідчому. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, блокування військової частини у Василькові, на території якої перебували спецпризначенці МВС, тривало з вечора 4 грудня. Близько 15 автомобілів активістів заблокували ворота частини.

Про те, що на територію військової частини заїхали автобуси зі спецназом, розповіли самі військовослужбовці. Активісти самоорганізувалися через соціальні мережі і заблокували виїзд.

9 грудня колона спецпризначенців МВС виїхала за територію військової частини і рушила до Києва. За словами очевидців, транспорт зі спецпризначенцями прорвався через кордон мітингувальників.