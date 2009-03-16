Далекобійники погрожують знову блокувати трасу Одеса-Київ

Близько 300 водіїв-далекобійників і підприємців низки одеських ринків, а також активістів партій організували сьогодні мітинг біля стін Одеської облдержадміністрації, вимагаючи виконання домовленостей із керівництвом Кабінету міністрів щодо відтермінування виплат за банківськими кредитами, а також перегляду тарифів на перевезення вантажів, розмірів транспортного збору, митних зборів, штрафів і цін на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, учасник акції, водій-далекобійник Олександр ШАВРИГІН повідомив журналістам, що «зараз ведуться переговори з представниками облдержадміністрації, щоб провести зустріч для обговорення ситуації».

Учасники акції нагадують, що закінчується 10-денний термін, обумовлений головою уряду Юлією ТИМОШЕНКО для вирішення проблем далекобійників, і водії «хочуть знати, що зроблено». В разі ігнорування вимог учасники акції готові знову перекрити автодорогу «Одеса-Київ».

У свою чергу, голова ОДА Микола СЕРДЮК заявив на зустрічі з організаторами акції, що має намір зробити «все можливе й неможливе для виходу з ситуації, що склалася. А якщо це не допоможе, готовий навіть подати у відставку».

За його словами, це крайній захід, яким він може скористатися, на благо мітингувальків. «У мене немає контрабандних каналів свого бізнесу, який потрібно було б захищати, я вдень і вночі тільки й думаю, як нам вийти з цієї непростої ситуації», - сказав М.СЕРДЮК.

Як повідомлялося, 3-4 березня в районі одеського «конюшинового мосту» далекобійниками було перекрито чотири з шести смуг автодороги «Одеса-Київ».

5 березня на зустрічі в Кабміні представники далекобійників озвучили низку вимог уряду. Щодо деяких із них ухвалено рішення.