Президент відсторонив від посад Сівковича та Попова

Президент України Віктор Янукович відсторонив від посад заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича та голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Відповідні указі розміщено на сайті глави держави.

У прес-службі Президента уточнили, що Сівковича і Попова відсторонено за клопотаннями Генеральної прокуратури України у зв’язку з підозрою у причетності зазначених посадових осіб до порушення конституційних прав громадян, які 30 листопада 2013 року перебували на Майдані Незалежності в Києві.

Президент сподівається, що Генеральна прокуратура об’єктивно та всебічно проведе розслідування цих подій і запропонує суспільству конкретні юридичні заходи реагування на допущені протиправні дії.

Глава держави також пропонує правоохоронним органам провести розслідування відкрито і прозоро та поставити крапку в цьому питанні, зазначається в повідомленні.

«Президент звертає увагу, що для жодних посадових осіб держави не повинно бути винятків у питаннях відповідальності за вчинення незаконних дій», - додали в прес-службі.

Як повідомлялося, в ніч на 30 листопада співробітники "Беркута" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції.

Сьогодні, 14 грудня, Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Він також зазначив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.