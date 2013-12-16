Янукович найближчим часом може звільнити Кожару, Прасолова і Короленка

Про це пише сьогодні видання "КоммерсантЪ-Украина" з посиланням на свої джерела. У Партії регіонів цю інформацію побічно підтвердили.

"Думаю, понести покарання повинні ті, хто має відношення до економічного блоку. Потрібно подивитися й нинішніх міністрів, і тих, хто обіймав ці посади раніше - наприклад, Ігор Прасолов, Валерій Хорошковський (колишній перший віце-прем'єр) і Петро Порошенко (колишній міністр економічного розвитку і торгівлі)", - сказав газеті народний депутат Володимир Олійник (Партія регіонів).

Минулого тижня Президент України заявив, що люди, які займалися підготовкою Угоди про асоціацію з ЄС, будуть, як мінімум, відсторонені, а можливо, і звільнені, прізвища він не назвав.

Уряд 21 листопада припинив роботу над підписанням угоди про асоціацію з ЄС, підписання документа, яке планувалося на кінець листопада, так і не відбулося. Влада України пояснює, що асоціація, яка включає створення зони вільної торгівлі, несе великі ризики для української економіки, і втрату традиційних ринків, зокрема російського ринку. Проте, Київ запевняє, що налаштований на підготовку до асоціації і підписання, щойно це стане можливим.