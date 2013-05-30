Радник Януковича: Україні немає чого робити у Митному союзі

Цілком імовірним є повторення білоруського сценарію. Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник Президента України Володимир Зубанов.

«Усім зрозуміло: і політикам, і господарникам, - що на тих умовах, які існують в Митному союзі, Україні там нема чого робити.

Бо дійсно, статути, ця Євразійська комісія, яка є виконавчим органом, там Росія має більшість голосів при прийнятті будь-якого рішення. І є різні політики, або експерти, які кажуть, що якщо ми вступаємо в Митний союз, нам Росія обіцяє газ по 350 доларів. Насправді, потім будуть вирішувати у цій комісії скільки газ буде коштувати, може сьогодні і 250, а за пів року скажуть: хлопці, змінилася ситуація – і буде по 450 доларів.

Приклад Білорусі показує, що ГТС позбулися, газ отримали більш-менш дешевий, пройшов один рік, і газ для Білорусі зараз – тяжке ярмо для їхньої економіки, Росія підняла ціну, бо вона вирішує питання. Тому звичайно, жодного рішення про якийсь вступ до Митного союзу на тих умовах бути не може», – заявив Зубанов.