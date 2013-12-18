Руслана передала послу ЄС заяву від імені українців (фото)

Сьогодні зранку співачка та громадський діяч Руслана Лижичко від імені тисяч українців передала послу Євросоюзу в Україні Яну Томбінському власну відкриту заяву, в якій висловила пропозиції щодо перспектив співпраці України і ЄС та акцентувала увагу на питанні скасування візового режиму для українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі співачки, передача заяви відбулася під час народної акції перед будівлею Представництва ЄС у Києві, де молодь символічно випустила в небо повітряні жовто-блакитні кульки з логотипами Євросоюзу.

На тему: Томбінський вважає, що асоціація з ЄС допоможе Україні виходити з кризових ситуацій

«Я хочу сподіватись, що моя сьогоднішня заява відповідає очікуванням та інтересам кожного українця і буде прийнята до уваги. Мені, як публічній людині, статус якої дозволяє говорити від імені сотень тисяч громадян, що звертаються до мене на Майдані щоденно, не можна мовчати або ігнорувати можливості, надані Україні Європою сьогодні», - заявила Руслана.

Вона також наголосила, що її позиція є активною, що вона налаштована на конкретні дії щодо продовження переговорів між Європейським Союзом та Україною, і що вона надалі підтримуватиме мирні протести на Майдані.

«Моя мета, як мета кожного свідомого українця, – перемогти систему «державопотворення» і розпочати новий етап ефективного та здорового функціонування країни», - підкреслила Руслана.