На саміті у Вільнюсі ЄС просять скасувати візовий режим з Україною

"Слова про відкриті двері для України з євроінтеграції, які прозвучали сьогодні в цьому залі заслуговують на увагу і створюють грунт для надій на краще. Однак я закликаю Європейський Союз, незважаючи на всі труднощі які зараз існують у наших відносинах, вже наступного року ввести безвізовий режим для наших громадян", - про це під час дискусії з питання Украіни на саміті країн-членів ЄС, що проходить у Вільнюсі, повідомив присутній на ньому нардеп Микола Катеринчук, повідомили УНІАН у прес-службі Європейської народної партії.

"Іншим питанням, яке має завтра прийняти саміт - це визначити конкретну наступну нову дату, коли угода про асоціацію України з ЄС може бути підписана. І цю дату завтра повинна озвучити українська влада", - підкреслив Катеринчук.