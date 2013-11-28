На саміті у Вільнюсі ЄС просять скасувати візовий режим з Україною

16:34, 28 листопада 2013
Політика
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Під час дискусії з питання України на саміті у Вільнюсі політики з України закликали ЄС до якнайшвидшого скасування візового режиму з Україною.

На саміті у Вільнюсі ЄС закликали скасувати візовий режим з Україною, фото eu2013.lt

"Слова про відкриті двері для України з євроінтеграції, які прозвучали сьогодні в цьому залі заслуговують на увагу і створюють грунт для надій на краще. Однак я закликаю Європейський Союз, незважаючи на всі труднощі які зараз існують у наших відносинах, вже наступного року ввести безвізовий режим для наших громадян", - про це під час дискусії з питання Украіни на саміті країн-членів ЄС, що проходить у Вільнюсі, повідомив присутній на ньому нардеп Микола Катеринчук, повідомили УНІАН у прес-службі Європейської народної партії.

"Іншим питанням, яке має завтра прийняти саміт - це визначити конкретну наступну нову дату, коли угода про асоціацію України з ЄС може бути підписана. І цю дату завтра повинна озвучити українська влада", - підкреслив Катеринчук.

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