Томбінський вважає, що асоціація з ЄС допоможе Україні виходити з кризових ситуацій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський під час виступу на стратегічному дискусійному клубі.

"Асоціація з ЄС є лише інструментом, який допоможе надати Україні ноу -хау, які мають інститути ЄС і члени Євросоюзу, яким чином можна виходити з різних криз", - сказав Томбінський.

Він зазначив, що в якійсь із 28 країн - членів ЄС завжди є якась криза, але за всі роки існування ЄС накопичив фантастичні ноу -хау, яким чином виправляти проблеми, щоб уникати таких криз.

"У цьому ЄС може допомогти Україні", - сказав він. Він зазначив, що багато країн Центральної Європи 5 або 10 років тому перебували в такій ситуації, як зараз Україна, коли є стовідсоткова залежність від одного джерела постачання газу. За його словами, в ці країни були зроблені великі інвестиції для зменшення ступеня залежності.

"Ми можемо запропонувати Україні в плані енергетичної безпеки та газопостачання у тому числі реверсивної поставки, інвестиції та нові технології, а асоціація допоможе таким інвестиціям", - додав він.