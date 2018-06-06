Огляд світових ЗМІ: зовнішня політика України нагадує аукціон

Німецька Deutsche Welle пише, що ЄС і досі лишає свої двері відкритими.

"Поки Брюссель відмовляв українському уряду у наданні кредиту в розмірі $27.5 мільярдів, Москва радо надала борг обсягом $15 мільярдів. проте Янукович не підписався вступати в контрольований Росією Митний союз, якого бояться проєвропейські протестувальники... Що у Януковича на думці, досі незрозуміло", - пише видання.

Британський The Telegraph пише, що угода Януковича з Путіним була укладена заради перемоги Януковича на виборах.

"Попри масовий протестний рух з сотень тисяч людей на вулицях Києва та інших міст, російськомовний Янукович спромігся отримати необхідні кошти для того, щоби втримати українську економіку на плаву до наступних виборів у 2015 році", повідомляє The Telegraph.

Телеканал Aljazeera схарактеризувала зовнішню політику Януковича як аукціон.

"Угода, досягнута в Москві між російським та українським лідерами, має на меті допомогти Україні відстрочити економічну кризу, але Москва очікує взамін, що Київ лишиться на її політичній та економічній орбіті. Угода може підживити протести в Києві проти Президента Януковича, якого звинувачують у "продажі" України за найвищу запропоновану ціну після розриву домовленостей з ЄС та зближення з Москвою", говориться в матеріалі телеканалу.

USA Today також зазначає, що рішення Януковича розізлило українських протестувальників, хоча зазначає, що гроші, надані Москвою, дійсно були потрібні.

"Пропозиція Путіна виникла у відповідь на заяву України про термінову потребу у, щонайменше, $10 мільярдах задля уникнення банкрутства. Агентство Fitch ratings оцінило українські державні облігації як B -, що характеризує їх як "сміттєві облігації"", - повідомляє видання.

Сайт Вести сповнений радості та задоволення з приводу підписаних у Москві угод.

"Те, що не зміг запропонувати Україні Євросоюз, запропонувала Росія: 15-мільярдний кредит в євро. Причому без жодних умов. Плюс 30-відсоткова знижка на газ. Вперше за останній час прем'єр Азаров відкриває засідання уряду з оптимізмом. Фінансова система країни стабілізується. Дефолт відміняється", - пишуть Вести з помилкою, адже кредит насправді надано обсягом 15 мільярдів доларів, а не євро..