Домовленості щодо ціни на російський газ тимчасово вирішать труднощі України – речник Ештон

Домовленості, досягнуті представниками української та російської влади про зниження ціни для України на російський газ та надання Україні кредиту у розмірі 15 млрд доларів, є тимчасовою відповіддю на економічні труднощі в Україні.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі висловила Майя Косьянчич - речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Домовленості у Москві тимчасово вирішать економічні труднощі України", - сказала вона.

Косьянчич процитувала також заяву Комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, зроблену 17 грудня увечері щодо українсько-російських домовленостей.

За її словами, Фюле сказав: "Це завжди було нашою принциповою позицією, що Угода про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі не повинна ставити Київ у ситуацію вибору між Москвою та Брюсселем".

"Ми завжди наполягали на необхідності збереження традиційних торговельних зв'язків та інших відносин між Україною та Росією, і якщо дискусії в Москві привнесли нормалізацію у торговельні відносини між Україною та Росією на взаємовигідній основі, і якщо ці домовленості відповідають зобов'язанням, взятим Україною при парафуванні й узгоджуються з тестом Угоди про асоціацію, тоді такий розвиток подій можна лише вітати", - заявив Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України та РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про низку домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.