Дивіться о 12:00 онлайн-трансляцію інтерв'ю Віктора Януковича на УНІАН
11:46, 19 грудня 2013Суспільство
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович дасть інтерв’ю українським журналістам, яке можна буде подивитися на сайті УНІАН
Тема інтерв’ю невідома, однак імовірно, що воно стосуватиметься нещодавніх домовленостей між Україною та Росією.
Нагадаємо, 17 грудня за підсумками зустрічі президентів України та Росії було оголошено, що РФ купить євробонди України на $15 млрд в 2013 і 2014 роках, а ціна російського газу для України знизиться на третину - до 268,5 долара за тисячу кубометрів. Також було підписано ще декілька домовленостей.
Початок інтерв’ю о 12:00.
Інтерв'ю завершилося.
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