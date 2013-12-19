Янукович назвав причину, через яку може відмовитися від виборів 2015 року

Президент України Віктор Янукович обіцяє не брати участі у наступних президентських виборах, якщо матиме низький рейтинг підтримки громадян.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам українських ЗМІ.

“Якщо я побачу, що у мене є перспективи і що мені дадуть можливість люди продовжити цю роботу, — тільки тоді я прийму рішення. Якщо у мене, умовно кажучи, рейтинг буде невеликий, і не буде перспективи, я не буду заважати країні розвиватися”, - сказав Янукович.

Він зауважив, що хоче, аби політики об'єднувались не навколо ідеї отримати владу, а навколо цінностей.

Також Президент багато говорив про те, що не всім дано бути видатними діячами в тій чи іншій сфері.

“У своєму житті нездатні стати поетами, композиторами, художниками — видатними — мають займатися чимось іншим... Мати бажання - це ще не значить, що тобі Господь Бог дав цей дар”, - сказав він.

Говорячи про себе, Янукович зауважив, що завжди займався своєю справою.

Президент також виступив категорично проти «захоплення влади революційними шляхами» і запропонував політикам дочекатися виборів, коли «український народ скаже своє слово» сам.

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«Спроба поза рамками Конституції захоплювати владу - не вперше в нашій державі. Я через це вже пройшов. Я категорично проти, щоб політики ініціювали такі революційні процеси. У нас є вибори, є Конституція, є дати (виборів – УНІАН). Дочекайтеся виборів, і український народ скаже своє слово. Куди ви поспішаєте?», - сказав Янукович, коментуючи події 1 грудня на вул. Банковою, коли провокатори намагалися штурмувати Адміністрацію Президента.

Він зазначив, що «хтось поквапився, і дуже переоцінили свої сили і можливості і дуже нешанобливо вчинили щодо всього суспільства».

«Власні амбіції потрібно навчитися тримати в руках, тим більше, якщо ви претендуєте на високі державні пости. Не можна нехтувати цілим суспільством. Будь-яка така ситуація веде до кризових явищ. Треба розуміти, як ці явища позначаться на економіці. Відповідально треба до цього ставитися. Я вірю, що український народ мудріший за будь-яких політиків», - наголосив Янукович.

Він також зазначив, що коли били людей під Адміністрацією Президента 1 грудня, він був на виїзді.

Як повідомляв УНІАН, в Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку в Києві на вулиці 1 грудня вийшло більш як 500 тис. людей.

Того ж дня близько півтисячі молодчиків спортивної статури прорвала кордон міліції і імітувала штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися досить агресивно.

Згодом міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень за подіями 1 грудня в центрі столиці. В рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.

13 грудня Янукович заявив, що події, які відбулися на вулиці Банковій 1 грудня, були провокацією, і винні у здійсненні цієї провокації мають бути покарані судом.