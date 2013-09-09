Янукович ще не визначився з участю в президентських виборах

В інтерв'ю телеканалу "Україна" Янукович сказав, що лідери опозиції наштовхують і його на думку про участь у виборах. Але його голова, додав український президент, в даний час "забита іншим", повідомляє РІА Новости.

"Я виконую ту програму, з якою йшов на вибори у 2010 році. Коли я відзвітую за цією програмою перед українським народом - а я думаю, що звіт буде вже у 2014 році - у мене буде якийсь внутрішній стан, який мені дозволить самому собі, насамперед, сказати, що мені вдалося зробити, що вдалося зробити частково і так далі. Я тоді прийму рішення, вже з цього питання (участі у виборах - ред.)", - сказав Янукович в інтерв'ю, яке вийшло в ефір в інформаційно-аналітичній програмі "Події тижня" у неділю ввечері.

"Я хочу до кінця бути чесним зі своїми виборцями, і я хочу все-таки максимально виконати той обов'зок, який у мене є перед українським народом", - додав він.

На виборах президента України в 2010 році Тимошенко, на той момент прем'єр-міністр країни, поступилася Януковичу трохи більше 3% голосів. Незабаром почалося кримінальне переслідування Тимошенко. Зараз вона відбуває термін за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з РФ у 2009 році.