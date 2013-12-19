Президент Європарламенту: Довготермінову стратегію краще робити з нами, а не без нас

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц вважає, що домовленості, досягнуті президентами України та Росії Віктором Януковичем і Володимиром Путіним 17 грудня у Москві, розв’язують проблеми України на рік, а стратегічне розв’язання українських проблем можливе лише разом з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Шульц заявив на прес-конференції під час саміту Європейського Союзу, на якому серед іншого обговорюється ситуація в Україні.

"Ці (домовленості) - на наступний рік. Можливо, цього вистачить на наступний рік – ну максимум - на 2015-й. Але тут потрібна довготермінова стратегія. А довготермінову стратегію краще робити, ми переконані, з нами (ЄС - УНІАН), а не без нас", - сказав Президент Європарламенту.

"Це має бути пропозиція уряду України (з боку ЄС). Цей уряд при владі - це може нам не подобатись, але маємо з цим миритися. Наш сигнал уряду України - ми готові з вами обговорювати", - додав він.

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За словами Шульца, він розуміє, чому українське керівництво пішло на укладення домовленостей з Росією про зниження ціни на газ і про отримання кредиту у 15 млрд доларів.

"В Україні сильний проєвропейський рух. Але з іншого боку є потреби щоденного життя. І якщо у вас немає грошей, і починається зима і у вас немає газу, то ви, зрештою, маєте робити вибір. Якби ЄС дав 15 мільярдів євро і дешевий газ – невідомо, яке рішення було б ухвалене. Але цього не сталося. ЄС не був готовий і не обговорював такі можливості", - сказав Шульц.

"Ми пропонували міжнародні кошти в якості кредитів, ми пропонували Угоду про асоціацію і відкриття наших ринків... Але це не вирішує короткотермінових проблем (України). Ми маємо знайти поєднання короткотермінових рішень (і тут вибір був зроблений - подобається нам це чи ні) і довготермінової стратегії. І тут треба наблизити Україну якнайтісніше до ЄС", - переконаний Президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.