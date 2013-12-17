Янукович і Путін могли досягти багатьох тіньових домовленостей - експерт

У ході зустрічі президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна, скоріш за все, було досягнуто багато тіньових домовленостей, які передбачають масштабну здачу інтересів України в обмін на грошову підтримку.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Олександр Палій.

«Я думаю, багато тіньових складових цих домовленостей. Тобто, з одного боку, ті гроші, які Росія вкладає, вона вкладає в російські проекти на території України. Це буде така форма передачі цих грошей назад Росії з відкатом. Крім того, Путін говорив про відновлення військового співробітництва. Це дуже небезпечно для України. Нагадаю - у нас позаблоковість проголошено офіційно законом. І європейську інтеграцію проголошено, але це не перешкодило Януковичу робити те, що він робить. Крім того, очевидно, Росія хоче укорінятися в Криму й Севастополі, і взагалі взяти під контроль Севастополь, а не лише військову базу», - впевнений Палій.

І, скоріш за все, продовжив політолог, “пресинг на сьогоднішній протестний рух (в Україні) також входить у ці тіньові домовленості”.

“Ми бачимо незрозумілу ситуацію щодо газу. Ось ця знижка, яка почне діяти з січня 2014 року незрозуміло на яких умовах. Контракт ніхто не бачив. Я думаю, що, скоріш за все, українська ГТС поступово передаватиметься Росії”, - сказав Палій.

Оборонні активі України, які представляють інтерес для Росії, на думку політолога, Москва також спробує отримати.

“Тобто, це така масштабна здача в обмін на грошову підтримку”, - додав політолог.

З іншого боку, на думку Палія, Путін міг пообіцяти підтримати Януковича, «оскільки зараз перебуває в крихких умовах і розуміє: той, хто прийде потім до влади, орієнтуватиметься на Європу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, під час двосторонньої зустрічі з Януковичем у Москві в рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії Путін заявив, що Росія розмістить у цінних паперах українського уряду частину своїх резервів із ФНД обсягом 15 млрд доларів.

Він зазначив, що Росія та Україна можуть тісніше співпрацювати на міжнародній арені, зокрема з питань регіональної безпеки. «Росія та Україна могли б тісніше взаємодіяти й на міжнародній арені, розширювати координацію позицій із глобальних проблем, у першу чергу, з регіональної безпеки, ключовим чинником якої є Чорноморський флот Російської Федерації, що базується в Севастополі», - сказав Путін.

Крім того, глава Російської держави підкреслив, що оборонні потужності економіки України можуть бути використані для потреб Збройних сил Росії.

Також було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення, яке дає можливість «Газпрому» продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Путін. При цьому він зазначив, що це тимчасове рішення. «У будь-якому випадку, ми вважаємо, що це тимчасове рішення, маючи на увазі, що довгострокові, довготривалі домовленості будуть досягнуті. Це стосується й поставок газу в Україну, й транзиту. Росія готова й надалі йти назустріч нашим партнерам», - сказав Путін.