Рада ЄС готова підписати Угоду з Україною у разі виконання Києвом всіх вимог

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС підтвердила готовність Євросоюзу підписати Угоду про асоціацію з Україною, щойно Київ буде готовий виконати усі вимоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Міністри підтвердили сьогодні готовність ЄС підписати Угоду про асоціацію із глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, щойно Україна буде готова і коли умови будуть виконані", - сказала Ештон.

"Ми віримо, що Угода є найкращим способом подолати короткотермінові виклики, бо лише факт підписання угоди надасть потужний сигнал міжнародним ринкам і фінансовим інституціям й стане планом політичних і економічних реформ для довготривалого розвитку України", - додала Ештон.

Вона також повідомила, що міністри країн ЄС вважають діалог між владою та опозицією в Україні найкращим сценарієм виходу із політичної кризи, а також відзначила, що українське суспільство підтримує підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Крім того, Ештон заявила, що міністри закордонних справ країн ЄС виступають за право українців на свободу зібрань та висловлювань, а також закликала звільнити усіх заарештованих учасників Євромайдану і провести розслідування випадків надмірного застосування сили проти протестувальників у Києві наприкінці листопада.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що спричинило хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.

15 грудня комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Фюле написав у Twitter: "Слова і дії Президента та уряду щодо Угоди про асоціацію все далі і далі розходяться. Їхні аргументи не мають нічого спільного з реаліями. Сказав віце-прем'єру Арбузову в Брюсселі і після, що подальші переговори поставлені в залежність від чіткої відданості підписання (угоди). Роботу припинено, відповіді не отримав".