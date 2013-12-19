ЗМІ: До підсумкового документу саміту ЄС планують внести всього 1 абзац про Україну

Рада Європейського Союзу планує у своєму кінцевому документі за підсумками дводенного засідання, яке розпочалося сьогодні у Брюсселі, присвятити Україні лише два невеликі речення.Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на проект документу.

"Найновіший проект кінцевого документу саміту містить лише один абзац на тему України, котрий підтверджує, що ЄС готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною після виконання необхідних умов та закликає до "мирного вирішення політичної кризи в Україні, котре би відповідало прагненням українського народу", - відзначає РАР.

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У контексті співробітництва з державами "Східного партнерства" ЄС планує також підтвердити готовність якнайшвидшого підписання Угоди про асоціацію з Грузією та Молдовою, котрі були підписані наприкінці листопада у Вільнюсі.

Як повідомляв УНІАН, глава польського уряду Дональд Туск, за ініціативою якого Рада Євросоюзу вирішили обговорити тему України на своєму засіданні 19-20 грудня, заявляв на минулому тижні про необхідність "зміцнити позитивний сигнал" для України.