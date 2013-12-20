Опозиція пояснила, чому сьогодні не збирається на круглий стіл
15:26, 20 грудня 2013Політика
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Лідерів опозиційних фракцій не буде на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну»
Опозиція пояснила, чому їх сьогодні не буде
Лідерів опозиційних фракцій не буде на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».
Як передає кореспондент УНІАН, про це перед початком засідання журналістам повідомив заступники голів фракцій «Батьківщина» і «Свобода» Сергій Соболєв і Андрій Мохник.
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Вони пояснили, що лідери опозиції не прийдуть на засідання у зв'язку з тим, що на ньому не буде присутній Президент Віктор Янукович.
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