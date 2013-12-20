Опозиція ще не вирішила, чи піде на круглий стіл до Кравчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок сказав журналістам.

Тягнибок нагадав, що опозицію на цей круглий стіл так і не запросили, а лише надали інформацію про те, що сьогодні відбудеться другий тур цього круглого столу. “Ніяких запрошень у нас не було”, - додав він.

“Вони організовують круглий стіл, нас не запрошують. Якщо ми не прийдемо, будуть звинувачувати, що ми не прийшли. Може вони, не хочуть бачити на тому круглому столі?”, - сказав Тягнибок і додав, що зараз опозиція з'ясовуватиме, “що до чого”.

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“Думаю, протягом кількох годин ми ухвалимо рішення, чи будемо ми там, чи не будемо. Ми не знаємо, чи Президент там буде. Іти на круглий стіл, коли там немає Президента, сенсу немає”, - сказав Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 грудня, у Національному палаці мистецтв “Україна” о 15.00 розпочнеться чергове засідання загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну». Круглий стіл ініційовано першим Президентом України Леонідом Кравчуком.

13 грудня засідання круглого столу відбулося за участі нинішнього Президента Віктора Януковича.

Кравчук запропонував учасникам круглого столу розробити меморандум порозуміння. Він зауважив, що в ході засідання лунає багато заяв та пропозицій щодо виходу України з кризової ситуації. Кравчук запропонував учасникам круглого столу направити в робочу групу представників, які і розроблять відповідний меморандум.