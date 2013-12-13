В опозиції назвали круглий стіл "декларативним"

Про це після завершення круглого столу за участі представників громадськості, політичних сил, екс-Президентів України та чинного Президента Януковича заявив лідер УДАРу Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу.

«Ми почули тільки лозунги, заклики і декларації. Сьогодні від багатьох учасників, не тільки представників опозиції, лунали однакові вимоги, але ми від Президента, який був присутній, не почули ні про те, що відпустять затриманих, ні про те, що покарають винних у жорстокому побитті студентів, а про відставку уряду вони взагалі не збиралися говорити, - підкреслив Кличко. – Тут були від влади професіонали в заговорюванні проблем. Загальні речі розповіли і жодних шляхів до врегулювання політичної кризи».

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Відповідаючи на запитання журналістів, як він ставиться до слів Президента про мораторій на застосування сили, Кличко відповів: «Мораторій? А що роблять в Києві стягнуті з усієї України «Беркут», внутрішні війська, ППС та ДАІ? Тому віри в слова Президента якось немає».

Він також наголосив, що якби Президент справді був налаштований на конструктивний діалог і пошук виходу з кризи, він міг би сьогодні звільнити затриманих і на круглому столі відправити уряд у відставку. «Ми сьогодні приходили попередити Президента про його відповідальність, якщо буде застосована сила до людей на Майдані і озвучити йому особисто вимоги людей. Ми повертаємося на Майдан і продовжуємо тиснути на владу. Я закликаю виходити всіх, хто не хоче жити в диктаторській країні», - наголосив Кличко.