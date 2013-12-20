На круглий стіл до палацу "Україна" прийшли Кравчук, Кучма і Ющенко

На засідання загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну» прийшли перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, спікер ВР Володимир Рибак і три екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання прийшов і глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін.

Крім того, в засіданні круглого столу бере участь міністр юстиції Олена Лукаш, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, народні депутати, священнослужителі і громадські активісти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Національному палаці мистецтв “Україна” відбудеться чергове засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».

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Лідерів опозиційних фракцій не буде на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».

Про це перед початком засідання журналістам повідомив заступники голів фракцій «Батьківщина» і «Свобода» Сергій Соболєв і Андрій Мохник.

Вони пояснили, що лідери опозиції не прийдуть на засідання у зв'язку з тим, що на ньому не буде присутній Президент Віктор Янукович.

Як повідомлялося, круглий стіл ініційований першим Президентом України Леонідом Кравчуком. 13 грудня засідання круглого столу відбулося за участю нинішнього Президента України Віктора Януковича. Кравчук запропонував учасникам круглого столу розробити меморандум взаєморозуміння. Він зазначив, що в ході засідання лунає багато заяв і пропозицій з приводу виходу України з кризової ситуації. Кравчук запропонував учасникам круглого столу направити в робочу групу представників, які і розроблять відповідний меморандум.