Кабмін планує до кінця тижня підписати газову угоду зі Словаччиною

«Розраховую, що цього тижня угоду остаточно буде підписано. Ми чекали виходу з відпустки керівника «Укртрансгазу», - сказав Ставицький.

Він повідомив, що всі відповідальні чиновники вже на місцях, керівник «Укртрансгазу» вийшов на роботу і підписання документа відбудеться в найближчі 2-3 дні.

На тему: Україна збільшить імпорт газу та продовжить переговори щодо реверсу зі Словаччини - Міненерго

Як повідомляв УНІАН, питання організації реверсних поставок газу із Словаччини як одного з ключових альтернативних маршрутів поставок палива до України активно обговорюється протягом 2013 року.

У вересні про складнощі реверсу із Словаччини говорив глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За його словами, Словаччина на той момент не мала повної ясності і можливості для відкриття реверсного потоку до України без домовленостей з «Газпромом», який поставляє цей газ, а погоджувати реверс необхідно з усіма учасниками процесу.

25 жовтня міністр Ставицький заявив після переговорів у Брюсселі з єврокомісаром з питань енергетики Гюнтером Оттінгером, що Україна, незважаючи на протидію російського "Газпрому", практично погодила із Словаччиною реверсні поставки газу, проте зможе приступити до запуску проекту після того, як протягом листопада вирішить технічне питання. Обумовлений на той момент потенційний обсяг поставок становив 10 млрд кубометрів на рік. Передбачуваним терміном початку поставок називався вересень 2014 року.

Наприкінці листопада поточного року Україна одержала підписаний Словаччиною договір про можливість прокачування газу її територією.

17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання Українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Водночас, міністр Ставицький зазначав, що Україна до кінця поточного року має намір підписати договір з реверсних поставок газу із Словаччини, оскільки питання диверсифікації поставок палива в країну залишається актуальним, незважаючи на досягнуті домовленості з Російською Федерацією про знижку на газ, що імпортується з РФ.