Україна збільшить імпорт газу та продовжить переговори щодо реверсу зі Словаччини - Міненерго

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Наступного року економіка України потребуватиме імпортної закупівлі газу в обсягах 30-33 млрд кубометрів», - сказав Ставицький.

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Водночас міністр зазначив, що для України зараз не має значення, у кого купувати природний газ. Важливо, за словами міністра, - те, хто зробить вигідну пропозицію. І в цьому сенсі, як зазначив Ставицький, найвигіднішу пропозицію зробила Росія.

«Якщо ми помножимо цю суму на 240 доларів (передбачувану знижку на вартість газу для України - УНІАН) на цей обсяг, то одержимо економію для бюджету країни в більш як 7 млрд дол. на рік», - зазначив міністр.

Також Україна, незважаючи на нові домовленості з РФ, збирається до кінця року підписати угоду про реверс газу зі Словаччини.