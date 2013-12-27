Російські чиновники були проти виділення Україні кредиту – Азаров

Російські чиновники були проти виділення Україні кредиту у розмірі 15 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю провідним українським телеканалам.

«На недавній зустрічі з Президентом РФ Володимиром Володимировичем Путіним він сказав, що всі наші, мої радники, маються на увазі міністри, окрім голови уряду, були проти надання Україні кредиту. Якби я був на їх місці, з фінансових міркувань, я б теж, напевно, був проти», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що кредит під 5%, наданий на таких умовах, і так дозволив швидко стабілізувати економічну ситуацію і закласти хорошу основу на 2014 рік.

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Азаров підкреслив, що кредит дозволив Україні забезпечити стабільність валютних резервів, Україна може дозволити собі кредитувати свою економіку.

«Найголовніше, що ми дістали можливість кредитувати нашу економіку, знижувати ставки за кредитами і активно реалізовувати програми розвитку внутрішнього ринку», - наголосив прем'єр.