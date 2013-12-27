Азаров: дострокове повернення коштів від викупу Росією українських євробондів не передбачене

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в ефірі програми «Іспит для влади» Першого національного телеканалу.

«Ті умови, на яких ми підписали кредит, не передбачають ніяких дострокових повернень і погашень... Не буде цього», - заявив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві в ході засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна були досягнуті домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

19 грудня Кабінет міністрів України в рамках виконання угод з Російською Федерацією про надання Україні фінансового ресурсу в обсязі 15 млрд дол. в обмін на українські суверенні євробонди схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення у грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол. і ставкою дохідності 5%.

24 грудня Україна одержала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках кредиту, що надавався Росією на суму 15 млрд дол. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, ці кошти уряд направить на соціальні виплати.