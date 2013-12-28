Україна відповідає за кредит всім своїм надбанням - Медведєв

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв у п'ятницю журналістам, повідомляє Прайм.

"Суворо кажучи, під український кредит сьогодні і під білоруський кредит друзі та партнери дадуть нам суверенну гарантію. І хто б не був президентом України в майбутньому або Білорусії, в принципі ми можемо домагатися повернення цих грошей всіма доступними способами. Вони відповідають за цей кредит всім надбанням своєї країни", - сказав Медведєв.

На тему: Україна використає кредит Росії на модернізацію і адаптацію до стандартів ЕС

Президент Віктор Янукович заявляє, що кредит від Росії є для України початком нового етапу економічного зростання, і необхідно знайти ефективні шляхи використання цих ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у рамках передбачених 15 млрд доларів.

Білорусь отримає від Росії $ 2 млрд.