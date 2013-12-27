Україна використає кредит Росії на модернізацію і адаптацію до стандартів ЕС

Україна використає кредит Росії на модернізацію української промисловості і адаптацію її до європейських стандартів.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю провідним українським телеканалам.

«Під прикриттям цього валютного резерву ми повинні запустити програму модернізації економіки. Є конкретні проекти модернізації. Підприємства стоять під жорсткою необхідністю модернізації. Ви хочете конкурувати в ЄС? Здійснюйте модернізацію. На це потрібні кредитні ресурси», - заявив Азаров.

Нагадаємо, Президент Віктор Янукович заявляє, що кредит від Росії є для України початком нового етапу економічного зростання, і необхідно знайти ефективні шляхи використання цих ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у рамках передбачених 15 млрд доларів.