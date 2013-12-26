Кредит від Росії є початком нового етапу економічного зростання України - Янукович

12:58, 26 грудня 2013
Політика
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Президент Віктор Янукович заявляє, що кредит від Росії є для України початком нового етапу економічного зростання, і необхідно знайти ефективні шляхи використання цих ресурсів.  

Янукович хоче знайти ефективні шляхи використання кредиту від Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради регіонів.

“Кредит, який ми отримали, в 15 млрд, на даному етапі не тільки убезпечує фінансову систему та економіку України від можливих потрясінь, а й складає для нас умови, а також для наших виробників для початку нового етапу економічного зростання”, - наголосив Янукович.

За його словами, досягнуті з Росією домовленості дають змогу «закладати плани, у першу чергу, по стабільному розвитку промисловості, її модернізації та підвищенню конкурентоспроможності українських товарів, створенню нових робочих місць».

«Досягнуті нові відносини з Росією - це лише умова і вимога до наших внутрішніх перетворень. Не потрібно чекати, що відбудеться якесь диво, потрібно використати ці можливості і знайти ефективні шляхи використання цих ресурсів», - заявив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії та України Володимира Путіна і Януковича 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

Кабмін схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення в грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд доларів і ставкою прибутковості 5% 19 грудня.

24 грудня прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим у Москві повідомив, що Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд доларів в рамках кредиту на суму 15 млрд доларів

Раніше Азаров заявляв, що перший транш у розмірі 3 млрд доларів уряд направить на соціальні виплати.

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