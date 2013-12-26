Кредит від Росії є початком нового етапу економічного зростання України - Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради регіонів.

“Кредит, який ми отримали, в 15 млрд, на даному етапі не тільки убезпечує фінансову систему та економіку України від можливих потрясінь, а й складає для нас умови, а також для наших виробників для початку нового етапу економічного зростання”, - наголосив Янукович.

За його словами, досягнуті з Росією домовленості дають змогу «закладати плани, у першу чергу, по стабільному розвитку промисловості, її модернізації та підвищенню конкурентоспроможності українських товарів, створенню нових робочих місць».

«Досягнуті нові відносини з Росією - це лише умова і вимога до наших внутрішніх перетворень. Не потрібно чекати, що відбудеться якесь диво, потрібно використати ці можливості і знайти ефективні шляхи використання цих ресурсів», - заявив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії та України Володимира Путіна і Януковича 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

Кабмін схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення в грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд доларів і ставкою прибутковості 5% 19 грудня.

24 грудня прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим у Москві повідомив, що Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд доларів в рамках кредиту на суму 15 млрд доларів

Раніше Азаров заявляв, що перший транш у розмірі 3 млрд доларів уряд направить на соціальні виплати.