Колона з 250 автомобілів вирушила з Хрещатика пікетувати Межигір‘я
13:11, 29 грудня 2013Політика
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Колона у складі більш як 250 автомобілів вирушили з Хрещатика пікетувати резиденцію перших осіб держави.
Активісти вирушили з Хрещатика пікетувати резиденцію перших осіб держави / Фото : tyzhden.ua
Як передає кореспондент УНІАН, водії автомобілів везуть із собою учасників Євромайдану, які виявили бажання взяти участь у пікетуванні резиденції Президента, Голови Верховної Ради і прем`єр-міністра.
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Співробітники ДАІ пропускають колону частинами, забезпечуючи рух транспорту з Трьохсвятительської в бік Паркової алеї.
Колона має намір доїхати до станції метро «Героїв Дніпра», де до неї приєднаються інші учасники акції і вирушать в бік Межигір‘я.
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