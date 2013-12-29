Колона з 250 автомобілів вирушила з Хрещатика пікетувати Межигір‘я

Як передає кореспондент УНІАН, водії автомобілів везуть із собою учасників Євромайдану, які виявили бажання взяти участь у пікетуванні резиденції Президента, Голови Верховної Ради і прем`єр-міністра.

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Співробітники ДАІ пропускають колону частинами, забезпечуючи рух транспорту з Трьохсвятительської в бік Паркової алеї.

Колона має намір доїхати до станції метро «Героїв Дніпра», де до неї приєднаються інші учасники акції і вирушать в бік Межигір‘я.