У неділю проведуть Автомайдан під Межигір’ям - Батьківщина

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Влада перейшла від погроз і провокацій до прямого терору. Саме тому Рада Всеукраїнського об’єднання "Майдан" ухвалила рішення про проведення у неділю, 29 грудня, Народного віча "Солідарність проти терору" на Майдані Незалежності», - йдеться в повідомленні.

Початок Віча - о 12.00.

На тему: Народне віче в Києві. Фотогалерея

"Рада ВО "Майдан" закликає всіх, кому небайдужа доля нашої країни, хто не може миритися зі звірячою поведінкою банди при владі, яка вбиває і калічить активістів Майдану і журналістів, залишити всі свої справи та вийти на Майдан Незалежності у неділю о 12.00, щоб продемонструвати нашу солідарність у боротьбі з терором", - повідомили в Раді.

Крім того, Рада ВО "Майдан" у своєму рішенні зазначає, що після Народного віча на Майдані Незалежності планується виїзний Автомайдан у Межигір’ї. Охочим учасникам з транспортними засобами пропонується збиратися на Європейській площі.