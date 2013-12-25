У неділю проведуть Автомайдан під Межигір’ям - Батьківщина
Рада Всеукраїнського об’єднання "Майдан" збирає у неділю Народне віче на Майдані Незалежності та Автомайдан під «Межигір’ям»
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.
«Влада перейшла від погроз і провокацій до прямого терору. Саме тому Рада Всеукраїнського об’єднання "Майдан" ухвалила рішення про проведення у неділю, 29 грудня, Народного віча "Солідарність проти терору" на Майдані Незалежності», - йдеться в повідомленні.
Початок Віча - о 12.00.
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"Рада ВО "Майдан" закликає всіх, кому небайдужа доля нашої країни, хто не може миритися зі звірячою поведінкою банди при владі, яка вбиває і калічить активістів Майдану і журналістів, залишити всі свої справи та вийти на Майдан Незалежності у неділю о 12.00, щоб продемонструвати нашу солідарність у боротьбі з терором", - повідомили в Раді.
Крім того, Рада ВО "Майдан" у своєму рішенні зазначає, що після Народного віча на Майдані Незалежності планується виїзний Автомайдан у Межигір’ї. Охочим учасникам з транспортними засобами пропонується збиратися на Європейській площі.